Il presidente Magliocca sulla questione centro Campania e altri aspetti dell’ordinanza

Si è concluso da poco il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza convocato d’urgenza dal Prefetto dopo l’ordinanza del Presidente della Regione di dichiarare zone rosse l’area urbana di Marcianise ed il comune di Orta di Atella. È stata affrontata, tra le altre cose, la questione del Centro Commerciale Campania, dell’eventuale apertura delle scuole in considerazione del nuovo DPCM di ieri sera e della chiusura o meno dei cimiteri in vista delle festività morti. Ho sottolineato la contraddittorietà di un provvedimento che tiene aperta una struttura che può essere oggetto di pericolosi assembramenti a pochi metri di un’area dichiarata rossa. Ho, in particolar modo, sottolineato che la credibilità delle istituzioni e l’efficacia dei suoi provvedimenti sono tali quando risultano ai più giusti e comprensibili.

L’unità di crisi regionale, presente al tavolo attraverso il suo responsabile, ha annunciato in serata una nuova ordinanza del Presidente De Luca che chiarirà tutti gli aspetti sottoposti.

Lo dichiara il presidente della provincia di Caserta Avv. Giorgio Magliocca