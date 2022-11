Il prestigioso liceo Giannone eccellenza riconosciuta da EDUSCOPIO

Caserta – Il prestigiosissimo liceo Pietro Giannone di Caserta, è il terzo liceo della Campania. Sono ormai 14 anni che il liceo casertano si colloca ai primi posti di questa prestigiosa classifica. I recentissimi dati Eduscopio lo collocano al terzo posto, dopo lo storico Umberto I ed il Sannazzaro di Napoli. Il Giannone di Caserta dal quinto posto è salito al terzo quest’anno, collocandosi, nella classifica nazionale, davanti al Parini ed al San Carlo Borromeo, il Parini da decenni roccaforte lombarda.



Merito della Dirigente, Marina Campanile, merito dei suoi docenti, un’eccellenza del nostro territorio. Merito delle famiglie e dei loro figliuoli.

L’eccellenza confermata del Giannone è frutto di un lavoro capillare all’insegna della cultura e della formazione, dei percorsi universitari cui gli allievi accedono (in ogni campo) da subito distinguendosi per bravura. Per chi volesse visitare questa eccellenza e conoscere tutte le attività e le proposte formative che offre, l’occasione giusta potrà essere l’ Open day previsto per questo sabato, il 3 dicembre. Chi non vorrebbe il meglio per i propri figli? Oggi, il Giannone rappresenta il miglior liceo classico della capoluogo e della provincia. Onore al merito.