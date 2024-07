Il Rione Vanvitelli continua a soffrire, alberi caduti minacciano la vita dei cittadini. 

Il Rione Vanvitelli, già precedentemente lasciato in balia di una vegetazione non curata da anni e da una mancanza di manutenzione che si trasforma in un problema di sicurezza per tutti i residenti del quartiere, nella notte tra il 29 e il 30 luglio è stato colpito da un’altra sfortunata circostanza: la caduta di un albero in Via Marcello Fonton 14, che ha causato moltissimi disagi ai residenti. Non è la prima volta che un evento così accade quest’anno, già nel mese di maggio un altro albero è caduto nella stessa zona.

I vigili del fuoco, in seguito a numerose richieste da parte dei cittadini, nella giornata di ieri sono intervenuti per la rimozione di alcuni rami superficiali dell’albero, che rimane però in una posizione pericolosa per tutti coloro che vivono nei condomini adiacenti, che esprimono la loro delusione per non esser mai stati ascoltati, nonostante le numerose segnalazioni e richieste di pulizia e potatura della zona. La paura dei residenti adesso è la caduta di un secondo albero vicino al campo da gioco, che rappresenta un rischio ulteriore non solo per i residenti ma anche per i ragazzi che giocano nel campo.

I cittadini hanno provato ad instaurare un contatto con il comune di Caserta, che ha cercato di rassicurare i cittadini asserendo che quanto prima cominceranno i lavori di bonifica della zona, ma i cittadini rimangono per adesso ancora nell’occhio del ciclone, non riuscendo a risolvere celermente la situazione.

Il Consigliere Donato Aspromonte ha sottolineato l’impossibilità al momento di poter effettuare lavori sul patrimonio arboreo fino al mese di settembre, ricordando però che si possono attuare interventi di somma urgenza in caso di pericolo di caduta rami o di alberi pericolanti, dicendo anche: “abbiamo chiesto alla commissione lavori pubblici il cronoprogramma dei lavori che, da una settimana a questa parte non ci è ancora stato consegnato, ma siamo fiduciosi in un intervento rapido e che i lavori vengano eseguiti il prima possibile.”

I cittadini hanno espresso ulteriori difficoltà anche su un’altra situazione che li affligge: la mancanza di parcheggi, utilizzati principalmente dalle vetture atte al trasporto commerciale, che non lasciano abbastanza spazio ai residenti per poter parcheggiare i loro veicoli.