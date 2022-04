Il sindacato USB festeggia la sua crescita in tutta la provincia

Finora siamo stati in silenzio a guardare i festeggiamenti di taluni e la disperazione di altri, ora e solo ora con l’ufficialità dei dati possiamo dire: ABBIAMO VINTO.

Partendo quattro anni fa’ da zero abbiamo costruito tanto e bene, riuscendo a far crescere una forte pianta dai buoni frutti in un terreno reso arido dalle politiche sindacali di chi ci ha preceduto.

L’Unione Sindacale di Base rappresenta già da tempo l’unico vero Sindacato, l’unica alternativa credibile in una pletora di sindacati di regime che siamo oramai abituati a vedere sempre più legati a Confindustria, Governo e “poteri forti” ed interessati agli introiti dei loro fondi (vedi Fondo Perseo Sirio) che alla tutela e rappresentanza dei Lavoratori.

USB, negli ultimi anni, rileva una crescita costante divenendo scudo, salvagente ed ancora per migliaia di Lavoratori e ne sono testimoni le molteplici affermazioni che hanno portato la nostra bandiera, che avvolge in un caldo abbraccio ogni nostro iscritto, ad essere sempre più rappresentativa; in particolare nella provincia di Caserta sono molteplici le aziende che vedono una nostra rappresentanza, esse spaziano dall’Igiene Ambientale, con GISEC nostra avanguardia da anni, al C.I.R.A. di Capua dove sventola la nostra bandiera tra l’eccellenza della ricerca in Europa e nel Mondo, agli Enti Locali dove oggi festeggiamo con i dati certi del Comune di Caserta pubblicati questa mattina: “USB è, secondo la media tra iscrizioni e voti, il secondo Sindacato maggiormente rappresentativo al Comune di Caserta, con una percentuale del 18.37%”. Ampiamente superata la soglia del 5%, a livello aziendale, che ci eravamo prefissati 2 anni fa’, più che triplicandola oggi registriamo l’elezione di due RSU al Comune di Caserta, Domenico Di Nardo e Francesco Tescione, una novità assoluta: siamo il primo Sindacato di Base che ottiene tale rappresentanza, dopo decenni di potere assoluto della Triplice Alleanza rappresentata da CGIL, CISL e UIl.

Ancora grazie a tutti coloro che credendo in questo progetto l’hanno reso possibile, chi ha messo la faccia candidandosi, chi ci ha rappresentato in Commissione Elettorale e nel Seggio, ma il più grande ringraziamento va a chi nel sicuro della cabina elettorale ha voluto scegliere di essere rappresentat* dall’Unione Sindacale di Base.

Il raggiungimento di questo grande obbiettivo, motivo di orgoglio per tutta la Federazione Provinciale, non deve essere un punto d’arrivo ma di partenza, ora più che mai dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare per il benessere e la tutela dei dipendenti del Comune di Caserta e dei Lavoratori tutti, che da troppo tempo aspettano una rappresentanza trasparente ed onesta che tuteli tutti i dipendenti e non solo gli amici per mero clientelismo.

USB INSIEME SIAMO IMBATTIBILI.

Questo il comunicato della USB FEDERAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA