Il sindaco Marotta ed il Presidente Persico presentano denuncia contro ignoti per gli atti contro il CFM

SAN NICOLA LA STRADA – Domenica scorsa, 16 febbraio 2020, fummo i primi a dare la notizia che ignoti da tempo stanno vandalizzando i manifesti e gli striscioni che il Centro di Formazione Musicale, diretto dal M° Bruno PERSICO, e che tali atti non sono atti vandalici “una tantum” ma sono atti premeditati e deliberati contro di il CFM sito presso la Civica Accademia Musicale “Arturo Toscanini” in Via Giovanni Leone.

In quell’occasione il Presidente del CFM, Bruno Persico affermò che “…..Per noi gli unici ad avere interesse ad impedirci di fare promozione sono le altre due scuole presenti sul territorio. La concorrenza è lecita ma non così che si fa concorrenza, con questi metodi, allora quando la nostra Accademia sarà piena di allievi che faranno? C’è la incendiano?” – si domandò indignato il Presidente Persico che aggiunse: “Noi torneremo a mettere un altro pannello sopra a quello imbrattato e sarà il simbolo della accoglienza di San Nicola la Strada verso di noi. Noi siamo venuti a portare cultura, se questo rovina gli “affari” di altri se ne facciano una ragione. Noi siamo nella legalità, loro probabilmente no….”.

A distanza di un paio di giorni il Sindaco Vito Marotta e lo stesso Bruno Persico sono andati presso la locale stazione dei Carabinieri, retta dal Maresciallo Rocco PERRONE, ed hanno presentato denunzia nei confronti di ignoti. Lo apprendiamo dalla pagina FB dello stesso primo cittadino: “All’inizio sembravano generici atti di vandalismo. Ma ormai non ci sono più dubbi: qualcuno ha preso di mira la Civica Accademia Musicale “Arturo Toscanini”, e imbratta e distrugge sistematicamente i manifesti, gli striscioni e le tabelle che promuovono i corsi del Centro di Formazione Musicale.

Tutti noi, nel Concerto di Natale, abbiamo potuto apprezzare il valore di questo progetto che ha messo fine alle inadempienze e all’abbandono in cui versava la struttura. È inconcepibile che qualcuno voglia colpire l’Accademia Musicale e ostacolare un percorso che può offrire tanto ai giovani musicisti e alla cultura musicale della nostra città.

E non intendiamo tollerarlo. Nella giornata di domani, insieme al Maestro Bruno Persico, presidente del CFM, andrò a depositare una denuncia contro ignoti per allertare le forze dell’ordine su questi episodi che non devono essere sottovalutati: San Nicola la Strada deve tutelare e sostenere la musica, la cultura e la propria Civica Accademia Musicale”.

Ci auguriamo che gli uomini dell’Arma stiano visionando le telecamere della video-sorveglianza (sempre che le stesse funzionino ancora).