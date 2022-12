Il sindaco premia le Guardie Ambientali

Maddaloni- Oggi i Baschi Verdi del Raggruppamento Regionale Interforze Guardia Ambientale Maddaloni , Unitamente al Corpo di Polizia Municipale sono stati omaggiati dall’amministrazione Comunale , dal Sindaco Andrea De Filippo ,l’assessore all’ Ambiente Nunzio Sferragatta il Funzionario Capo Nucleo responsabile Gav Ciro Materazzo ed il Comandante della Polizia Municipale Mimmo Renga di Encomio Solenne per Alto senso Civico dimostrato durante i servizi Ambientali che quotidianamente si sono svolti durante l’arco dell’anno.

Per l’occasione erano presenti tutti i funzionari e dirigenti del settore Ambiente, l’assessore Gennaro Cioffi e L’assessore Caterina Ventrone .

Nel congratularsi il sindaco ha fortemente affermato che oramai il Raggruppamento Regionale Interforze Guardia Ambientale Maddaloni è realtà e Concretezza e soprattutto un punto di riferimento Fondamentale per la Polizia Municipale e per la salvaguardia Ambientale della Nostra città .

Durante la cerimonia il sindaco e gli assessori hanno dato anche ufficialità ad assegnare una seconda sede al Raggruppamento Regionale Interforze , in Piazza che servirà per Direzione e Gestioni operative d’emergenza Ambientale .

Il Nucleo operativo conta più di 25 iscritti decretati ed è in continua crescita un plauso va all’assessore all’ambiente Nunzio Sferragatta, che porta avanti un grande patto morale con l’Ambientale ed al Capo Nucleo Ciro Materazzo per la costanza e la determinazione , e un Grazie va a tutti gli Operatori attivi sul territorio che sono il Fulcro Operativo.