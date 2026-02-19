Il sottosegretario all’Istruzione al Cortese per celebrare la vittoria al concorso Mad for scienze,. Santangelo: attenzione del governo alle eccellenze del territorio

«Il Sottosegretario all’Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti, ha visitato oggi il Liceo Scientifico “Nino Cortese” di Maddaloni per complimentarsi per il premio vinto dall’istituto nell’edizione 2025 del concorso nazionale Mad for Science, promosso dalla Fondazione Diasorin ETS segno dell’attenzione del governo alle eccellenze del territorio. Il Liceo “Nino Cortese” si è aggiudicato il primo posto con il progetto “Le risorse invisibili del mare”, distinguendosi tra centinaia di scuole italiane per l’originalità, la qualità scientifica e l’impatto educativo del lavoro svolto. Il riconoscimento, del valore di 75.000 euro, ha consentito la realizzazione di un laboratorio all’avanguardia, dotato di strumentazioni moderne e spazi innovativi, a disposizione di studenti e docenti. Questa vittoria è il frutto di un lavoro di squadra appassionato e competente. Il Liceo ‘Nino Cortese’ dimostra come l’investimento sulla formazione scientifica e sulla ricerca scolastica produca risultati concreti e ispiri le nuove generazioni. Complimenti sinceri al dirigente scolastico Marcellino Falcone e agli insegnanti che, con dedizione quotidiana, rendono possibile tutto questo». Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vincenzo Santangelo a margine della cerimonia.