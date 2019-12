Il Ten. Col. Gianfranco Paglia all’Atlantide a Villaricca terrà una conferenza su Sport e disabilità

VILLLARICCA (NA) – “Sport e disabilità” sarà questo il tema della conferenza che il Ten. Col. Gianfranco Paglia terrà venerdì, 20 dicembre 2019, con inizio alle ore 18:00 presso la palestra Atlantide di Villaricca.

Sarà un momento di confronto per ribadire ancora una volta un concetto basilare, ossia che lo sport aiuta ad abbattere le barriere non solo architettoniche ma soprattutto quelle mentali. La disabilità non è un limite e lo sport unisce davvero tutti senza alcuna differenza. Tutti uniti da un unico credo.



Durante l’evento sarà inaugurata la sala cardiofitness dedicata al Ten. Col. Paglia.

“Tutto ciò mi inorgoglisce – ha dichiarato Paglia- e consolida un’amicizia con Vincenzo Palumbo, proprietario dell’ Atlantide, che dura sin dai tempi del Ceckpoint Pasta. Sono questi valori che vorrei si trasferissero alle nuove generazioni, affinché si comprenda che il vero senso della vita lo si percepisce proprio nello stato del bisogno dove l’aiuto di chi ti sta vicino è così fondamentale che talvolta può anche salvarla”.