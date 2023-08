IL TRADIZIONALE SBARCO DELLA STATUA DELL’ASSUNTA A MONDRAGONE

Di Sebastiano Devastato

Il tradizionale sbarco dell’Assunta che si è tenuto alla fine del corteo per mare di barche, gozzi, motoscafi e pescherecci, ha avuto luogo domenica 13 agosto. Come da tradizione non è mai il giorno stesso dell’Assunzione, il 15 di Agosto, che avviene lo sbarco. Il motivo risiede nel fatto che non sempre le condizioni del mare consentono una ordinata e sicura processione per mare con in testa la statua della Beata Vergine, e ad agosto si sa , si profila l’inverno, secondo l’antico detto, per cui è bene sondare le condizioni meteo e del mare, in modo da scegliere il giorno più opportuno, a cominciare dal 10 di agosto, San Lorenzo.

Il fervore, la appassionata e commovente partecipazione dei mondragonesi, la folla sterminata che si riversa sul molo e sul lungomare, sui lidi , per vedere il passaggio della Vergine, è un sicuro vanto ed una rinomata attrazione anche per i villeggianti, che, pure vi partecipano in gran messe.

E cosa dire, poi , dei fuochi pirotecnici fantasmagorici e strabilianti con cui la perizia dei mastri fuochisti e la devozione dei proprietari di ciascun lido, che si sobbarcano le spese abbastanza cospicue dei detti fuochi per la loro magnificenza e durata, al passaggio del corteo in prossimità delle acque di ciascuno stabilimento balneare. Gli attuali gestori dei predetti e delle relative concessioni demaniali, sono quasi tutti eredi di famiglie di pescatori, che negli anni sessanta si sono trasformati in imprenditori , ottenendo le concessioni che di certo fruttano molto più di quanto avrebbero fruttato le battute di pesca, ed hanno reso questi tra gli imprenditori più ricchi a Mondragone. Il mare , la vera risorsa inestinguibile per i mondragonesi, ad onta della scarsa cura che le varie amministrazioni hanno dedicato al settore. Il Piano spiaggia non ha ancora visto piena attuazione, i nuovi lidi in concessione non sono ancora sorti, e le gare europee per l’assegnazione anche dei vecchi lidi, si è deciso a livello nazionali di posticiparli al 2024. Per ora la gestione di quelli più in voga e presenti da più tempo, è una sinecura familiare, ma i proventi che riceve l’amministrazione comunale , i canoni, spesso sono insoluti ed il Comune non fa nulla per rivendicarli. Eh sì, sono potenti i balneari , e sanno come ‘ungere’ le ruote del carro. Per fortuna c’è la Vergine Assunta, altra manifestazione in cui ci riconosciamo con la fede nella madre di Dio, e con la Vergine Incaldana, pensae protegge anche i mondragonesi comuni, quelli che i lidi li frequentano da utenti, e che insieme ai villeggianti del napoletano e del casertano, rappresentano un sicuro, pingue conto in banca per i gestori. Per fortuna che c’è il mare! E la Vergine protettrice. Viva il mare e viva Maria! E buon ferragosto .