IL VESCOVO LAGNESE E I GIOVANI DEL DON GNOCCHI: DIALOGO SU PACE, ECOLOGIA, RADICI E FUTURO

Il vescovo di Caserta mons. Pietro Lagnese è stato calorosamente accolto giovedì dalla comunità scolastica del Liceo don Gnocchi di Maddaloni. La visita del 18 maggio giunge a coronamento di un percorso di interazione culturale tra il Liceo guidato dalla preside Annamaria Lettieri sui temi dello sviluppo sostenibile, del dialogo interreligioso e civile, del rapporto tra cristianesimo e radici dell’Europa.

In particolare nell’ottobre scorso gli studenti del don Gnocchi erano stati invitati a visionare all’Università Vanvitelli il docu-film “The Letter” dedicato alla vita e all’azione pastorale del papa. Ne era seguito un lavoro di approfondimento che aveva visto protagoniste le classi del Liceo don Gnocchi, in particolare dell’indirizzo linguistico. Gli spunti di riflessione dell’enciclica “Laudato sì” sono stati proficuamente integrati nelle attività di educazione civica del Liceo.

Dopo questo iter di preparazione, la visita del vescovo Lagnese ha visto alternarsi momenti conviviali, momenti musicali (con l’esibizione di una banda pop composta da studenti del don Gnocchi) e un momento di dibattito nell’aula di laboratorio artistico dell’istituto.

Monsignor Lagnese ha ricordato le parole di Benedetto Croce e il suo saggio “Perché non possiamo non dirci cristiani” sottolineando il fecondo intreccio tra cultura europea e fede cristiana: la consapevolezza di questa simbiosi diviene oggi ancor più indispensabile per affrontare le sfide di una società globalizzata nella qualediverse provenienze culturali devono trovare il punto di equilibrio di una convivenza pacifica per evitare il verificarsi del preconizzato “scontro di civiltà”.

Il vescovo dopo aver ripercorso i passaggi della sua esperienza pastorale e aver affrontato la nota dolente della guerra in Ucraina, che oggi rappresenta una terribile sfida all’architettura di pace costruita in settanta anni sul continente europeo, ha esortato i giovani a cogliere il valore di una comunicazione autentica, nella polifonia di suoni e messaggi che l’epoca dei social propone; i giovani del don Gnocchi hanno colto questo invito ponendo con disinvoltura quesiti riguardanti la società, i valori, le prospettive per il futuro.

Ringraziando s.e. Lagnese per la visita la dirigente scolastica del liceo don Gnocchi Annamaria Lettieri ha concluso sottolineando che “l’incontro di oggi rappresenta una conferma della dimensione pubblica e laica della scuola italiana, dal momento che laicità significa confronto, dialogo e tale dialogo non può prescindere da una chiarificazione del rapporto tra la cultura italiana (ma anche europea ed occidentale) e gli spunti di riflessione che la fede cristiana pone all’uomo del terzo millennio”.