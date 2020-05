Il Vice Questore Aggiunto Celestino Frezza è il nuovo dirigente del Commissariato di Sessa Aurunca

SESSA AURUNCA – Il Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Dr. Celestino Frezza ha assunto da lunedì, 18 maggio 2020, il prestigioso incarico di dirigente del Commissariato di P.S. di Sessa Aurunca.

Laureato in Giurisprudenza è entrato a far parte della Polizia di Stato nel 2008. Al termine del Corso di Formazione per Commissari viene assegnato alla Sezione Polizia Stradale di Alessandria, dove resta due anni per essere poi trasferito presso l’omologo ufficio di Firenze.

Nel 2014 inizia il suo percorso professionale nell’ambito delle Questure venendo assegnato a quella di Prato, dove ricopre gli incarichi di Dirigente dell’U.P.G.S.P. – Squadra Volante e della DIGOS.

Forte dell’esperienza maturata, approda poi alla Questura di Latina, dove ricopre per due anni l’incarico di Dirigente dell’U.P.G.S.P. – Squadra Volante.

Da stamane è a capo del Commissariato di P.S. di Sessa Aurunca, precedentemente diretto dal Vice Questore Dr. Mario Russo, attuale Dirigente del Commissariato di P.S. di Forte dei Marmi. La Redazione tutta di BELVEDERE NEWS invia al nel neo dirigente le più fervide congratulazioni per il nuovo incarico. Ad Maiora.