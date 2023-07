Il Villaggio dei ragazzi di Maddaloni premia gli studenti che hanno conseguito il Diploma con il massimo

La comunità “Villaggio dei Ragazzi” di Maddaloni , ha premiato i migliori studenti che hanno raggiunto il massimo dei voti per la prova di maturità.

L’augurio é che tutti possano raccogliere i buonissimi grutti che hanno seminato affinché arricchiscano il percorso della vita attraverso il proprio bagaglio non solo culturale ma anche intellettuale e pieno di sogno.

Logico che un grande pensiero va anche ai docenti che li hanno accompagnati e sostenuti per tutto il percorso scolastico.Noi giovani studenti siamo piccole lampadine accese che emanano luce e calore nelle vite del progresso , cultura e dell’arte , lo Stato ce l’ho deve riconoscere , non solo attraverso obiettivi scolastici e voti , ma ascoltandoci , dando vita alle nostre idee , facendo sì che la nostra lampadina non si spenga mai.

Inoltre toccanti sono state le parole del commissario Antonio Caradonna “Lo Stato affida la collettività dei cervelli, ai docenti , il suo bene più grande, perché la trasformi nel paese di domani”

La cerimonia si é tenuta nel Salone di rappresentanza, premiando : Domenico Pio Amatista, Ines Amatista, Emilio Junior Izzo, Giuseppe Marseglia e Felice Terracciano.