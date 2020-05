Immigrati e opposizione: la spina nel fianco per il Sindaco Petrella

Castel Volturno. E’ tensione, in questo periodo, al Comune di Castel Volturno .

In particolar modo, nei giorni scorsi, ha suscitato numerose polemiche la posizione del Sindaco, Luigi Umberto Petrella che ha cosi’ commentato il decreto del Governo per la regolarizzazione degli immigrati regolari : ” Non è la sanatoria la soluzione per gli immigrati”.

Il Sindaco ha spiegato che la realta’ territoriale di Castel Volturno va gestita tenendo conto delle varie etnie presenti sul territorio e che , pertanto, in quanto tale, non puo’ rientrare in un unico provvedimento nazionale ma necessita, invece, di un intervento specifico.

Sul fronte opposto i rappresentanti del Centro Sociale Ex Canapificio – Movimento dei migranti e dei Rifugiati di Caserta – Progetto Regionale Presidio della Caritas, che da anni invocano una soluzione di integrazione per gli immigrati presenti a Castel Volturno.

A chi fa comodo – si chiedono le associazioni che lavorano a fianco dei migranti – avere le attuali leggi che rendono impossibile avere un permesso di soggiorno e rendono difficile rinnovare il permesso di soggiorno e la residenza?

Non pochi problemi sono sorti infatti dalla irregolarità stessa degli immigrati che, anche volendo, non possono mettersi in carreggiata per poter ambire ad una vita normale, diventando così, vittime di abusi soprusi.

Per gli immigrati sul territorio, le associazioni chiedono il reddito di emergenza e il permesso di soggiorno di 1 anno rinnovabile e convertibile per chi è già presente in Italia, così da poter contrastare il lavoro nero.

“Attendiamo il decreto Rilancio con la speranza che vi sia un vero reddito di emergenza ed una vera regolarizzazione“hanno affermato i rappresentanti delle associazioni.

Il dibattito politico evidenzia come la citta’ di Castel Volturno continui a vivere una situazione di precarieta’ sociale ed economica per risolvere la quale le soluzioni non sono poi del tutto scontate.

Nell’ultimo decennio, va detto, tante sono state le proposte di un cambiamento, ma ad oggi ci ritroviamo ad affrontare un problema che sembra ormai, senza vie d’uscita Castel Volturno.

Ma non e’ tutto.

I consiglieri di opposizione Nicola Oliva, Anastasia Petrella, Rosa Raimondo, Guido Schiavulli e Giuseppe E. Scialla hanno richiesto, nella giornata di giovedì 14 maggio 2020, la convocazione di un consiglio comunale, come consentito alla minoranza da Statuto Comunale.

I Consiglieri Comunali hanno presentato un documento indirizzato al Presidente del Consiglio, Pasquale Marrandino, al Sindaco, Luigi Umberto Petrella, ed al segretario generale, Dott.ssa Concetta Bianco, nel quale sono stati individuati diversi punti rispetto a cui i Consiglieri intendono ottenere risposte da parte del Sindaco:

la mancata richiesta dei finanziamenti a favore del Comune di Castel Volturno previsti dalla Legge Regionale n. 58/2018;

la gestione dei fondi stanziati dall’ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 per l’erogazione dei buoni spesa previsti per l’emergenza Covid-19 e di tutti gli altri fondi ricevuti dall’ente comunale per la gestione dell’emergenza socio-sanitaria;

lo stato di avanzamento della procedura di affidamento e valorizzazione del “Parco Oasis”; l’impiego dei beneficiari del reddito di cittadinanza; inoltre la minoranza intende capire come l’amministrazione abbia intenzione di affrontare il disagio economico e sociale che ha colpito famiglie ed imprese.

Di grande interesse anche il punto in odg sul riavvio dei lavori per la realizzazione del Parco Urbano di Pinetamare dove pare che la minoranza abbia una proposta come delibera di indirizzo.

Infine, il gruppo di minoranza ha avanzato una proposta di deliberazione per la costituzione – ai sensi dell’art. 29 dello Statuto Comunale – di una commissione speciale d’indagine sull’inquinamento delle acque (di falda, dei corpi idrici superficiali, del mare).