Imprenditoria giovanile, Alessandro Cuomo (Almi Advice): «Due anni duri, ma abbiamo resistito. Ora più fiducia per il futuro»

Un incontro per presentare i nuovi prodotti Sky e, soprattutto, per festeggiare due anni di attività. È stato questo lo spirito che ha animato l’evento di ieri organizzato da Almi Advice in via G.M. Bosco a Caserta. Un’attività, quella del giovane Alessandro Cuomo, nata a ridosso della pandemia e che ha subito, come del resto tutte le imprese, i danni che questa ha portato con sé a livello economico. Dopo tante difficoltà, ecco i due anni anni di attività: «Non è stato facile superare questa crisi – ha commentato Alessandro Cuomo – e sono contento che è stato raggiunto un primo importante risultato. Grazie a Sky ed alla presentazione del nuovo televisore SkyGlass, abbiamo potuto festeggiare i nostri primi due anni di esercizio. Un risultato incredibile che ci sprona a fare sempre più e sempre meglio». La presentazione del nuovo prodotto è stata accompagnata dalla distribuzione di gadget e da un rinfresco per i clienti.