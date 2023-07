In arrivo i saldi estivi in tutta la Campania

Via ai saldi estivi in Campania: si parte dal 6 luglio 2023, come deciso dalla Giunta Regionale della Campania dopo aver ascoltato le associazioni di categoria. La decisione è stata pubblicata nella delibera di Giunta n.332 del 7 giugno. Si continuerà poi per un massimo di 60 giorni, e dunque entro il 3 settembre: ma la grande attesa è per i primi giorni di saldi, quelli tradizionalmente più gettonati per chi andrà a caccia dell’affare. Non solo abbigliamento: come sempre, ad approfittare dei saldi sono anche i negozi di elettronica, elettrodomestici e via dicendo, che metteranno in vendita la propria merce a prezzo d’occasione

A Napoli e in tutta la Campania i saldi estivi inizieranno giovedì 6 luglio e termineranno entro 60 giorni. Due mesi, insomma, per poter approfittare di sconti in tutti i negozi, anche se il grosso degli “affari” veri e proprio è previsto come da tradizione per i primi giorni. Ma non sarà difficile trovare ottime offerte anche nelle settimane successive all’inizio dei saldi estivi