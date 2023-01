In “attesa” e nella “speranza” dei cosiddetti lavori…. Lunedì riaprono le scuole ma gli alunni del san Domenico non hanno ancora un’aula

Maddaloni – Qualche tempo fa già scrivemmo in merito alla mancanza di un’aula per i piccoli alunni del San Domenico. Ad oggi la situazione è rimasta irrisolta, per cui ci è giunto un appello di alcuni genitori che chiedono spiegazioni di questo ritardo. Ve la riportiamo:

Se prima della chiusura della scuola, il personale scolastico era intento ad organizzare e preparare le recite natalizie, nonché i vari eventi, a tutt’oggi alcuni genitori dei bambini della scuola primaria del plesso “San Domenico”, dell’I.C. “Luigi Settembrini” di Maddaloni, restano ancora in attesa di notizie certe e nella vaga speranza che venga costruita un’aula per i propri figli, così come promesso e garantito dal Dirigente Scolastico. Da alcune segnalazioni, i tanti attesi lavori ancora non iniziano e i genitori si chiedono come i propri figli possano avere una propria aula senza l’inizio di questi lavori…Intanto due classi di scuola primaria di diverso ordine, si sono ritrovate da fine settembre, a svolgere lezioni all’interno della stessa aula, giustificando il tutto con lo svolgimento di un progetto!!!