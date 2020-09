In corso il restyling delle scuole a Maddaloni. Pronti per la prima campanella?

Quest’anno l’amministrazione comunale sta lavorando sodo per garantire che, alla riapertura, le scuole di Maddaloni siano a norma per le misure anticovid. Oltre ai lavori di edilizia leggera finanziati da fondi governativi per il necessario ampliamento dei locali scolastici al fine di garantire il giusto distanziamento tra gli alunni, sono in corso anche altri interventi. Ovviamente a corredo di questi lavori di edilizia, spesso sono stati necessari interventi elettrici ed idraulici per adeguare gli impianti alle nuove aree, oltre che di sostituzione di elementi malfunzionanti. Anche in questo caso le ditte sono negli istituti a ritmo serrato. Coordinati dall’ufficio tecnico nella persona del paziente arch. Pietro Correra, si stanno risolvendo tutte le problematiche dettagliate dai Dirigenti Scolastici degli istituti maddalonesi nelle loro relazioni consegnate negli scorsi mesi.

Alcuni, previsti da tempo, come, ad esempio, il rifacimento della facciata dello storico istituto di via Roma: un’opera, costata € 130.000 partita pochi giorni fa e che terminerà per la fine di ottobre. Il sindaco De Filippo, orgoglioso di questo risultato raggiunto, ci ha anche informato che l’area antistante la scuola, una volta terminata la facciata, a quanto pare, tornerà ad essere recintata. Le modalità, gli orari e la gestione del verde sono ancora in fase di valutazione da parte dell’ente e saranno rese note nelle prossime settimane.

Nei vari istituti la ditta affidataria sta completando la sistemazione degli spazi verdi, lavorando in maniera ineccepibile e con competenza. Sarà utile ed opportuno trovare delle modalità di cura e manutenzione periodica, per non vanificare il grosso lavoro iniziale svolto.

I banchi promessi dal governo, invece, pare che non arriveranno prima di fine ottobre. Intanto continua ad esserci incertezza sulla data di inizio di questo nuovo anno scolastico. I docenti, dal canto loro, sono già impegnati nelle attività propedeutiche.

Tante sono le incertezze ed i dubbi che assalgano tutti gli attori del mondo scolastico, visto che, al di là di tutti gli adeguamenti strutturali e le precauzioni sanitarie, il vero problema rimane la gestione dei rapporti umani e di contatti volontari ed involontari, finora base delle dinamiche nelle classi, specie per chi opera con le fasce d’età dei più piccoli.

Cosa ci riserverà il futuro lo sapremo solo dopo il suono della campanella.

Intanto a Maddaloni l’amministrazione continua a lavorare per essere pronti il 14 settembre, ancora data ufficiale di inizio attività didattiche fino al momento in cui scriviamo, nonostante serpeggino indicazioni diverse.