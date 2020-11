IN DIRETTA CON I CAMPIONI ALL’ ISTITUTO “TERRA DI LAVORO”

Di Marco Lugni

Docenti ed allievi hanno partecipato all’evento “Studio&Sport” , con i campioni rigorosamente in modalità a distanza, perché attualmente l’emergenza epidemiologica Covid 19 non consente la formula in presenza. Ai lavori introdotti dalla Preside Emilia Nocerino, moderati dal prof. Marco Lugni e coordinati dalla prof.ssa Maria Letizia Desiderio, sono intervenuti Aniello Parisi allenatore dell’under 18 della AS Roma, il pluricampione karateka Lucio Maurino, l’ex cestista in serie A Sergio Mastroianni ed il giornalista sportivo Riccardo Marocco.