In ricordo di Mario Pignataro, homo civicus

di Caserta in collaborazione con Camera di Commercio, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli

esperti contabili della provincia di Caserta, Associazione Stampa provincia di Caserta e Premio

“Buone Notizie”. L’evento è stato coordinato ed introdotto del Presidente dell’Associazione

Stampa della provincia di Caserta, Michele De Simone. Dopo i saluti istituzionali del Presidente

della Camera di Commercio, Tommaso De Simone e del Presidente dell’Ordine dei Commercialisti

e degli esperti contabili della provincia di Caserta, Pietro Raucci, Successivamente, sono

intervenuti il giornalista de “Il Mattino”, Nando Santonastaso, l’imprenditore Gustavo Ascione, ed

il professore emerito del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi “Luigi Vanvitelli”,

Vincenzo Maggioni. Le conclusioni sono state affidate all’Assessore alla Cultura del Comune di

Caserta, Enzo Battarra.

A cura del Comune di Caserta – ANPI Provinciale – Centro Studi Daniele ed Istituto Campano per la

Resistenza in data 11 maggio 2023 si è tenuto a Caserta nella Biblioteca Diocesana il terzo

seminario di studio sul tema:

Mario Pignataro, la lotta di ,liberazione e le lotte sociali nel secondo

dopoguerra” . Dopo i saluti del sindaco Carlo Marino e di Angelo Papadimitra dell’ANPI, sono

intervenuti: Paolo Broccoli, già deputato e Segretario CGIL, Giovanni Cerchia, Università del Molise

e Felicio Corvese del Centro Studi Daniele. Ha coordinato i lavori Enzo Battarra, assessore alla

Cultura.

In vista del centenario della nascita (a fine giungo o inizio settembre 2023) si è deciso di

organizzare un evento per ricordare il ruolo politico e di consigliere comunale svolto da Pignataro,

coinvolgendo l’intero consesso cittadino.

Nello stesso tempo è stato avviato ufficialmente l’iter di intitolazione nella citta’ di Caserta di una strada o di una piazza dedicata a

Mario Pignataro.

“Siamo profondamente orgogliosi di questo riconoscimento alla memoria di nostro padre – ha dichiarato il figlio

Arch. Prof. Giancarlo Pignataro Vice Presidente di Italia Nostra Sez. Caserta- che rappresenta un limpido esempio

di passione civile, lungimiranza politica, libertà e coraggio.

Possiamo definire il suo impegno come un moto dei sentimenti, nobilitato dalla forza della

ragione”.

Sarà l’occasione anche per ricordare alcuni momenti salienti, come quello del 7 dicembre

2006: in quella data Mario Pignataro ha vissuto l’emozione più grande in quanto da mero cittadino

fu l’unico casertano ad intrattenere un colloquio privato col Presidente della Repubblica Giorgio

Napolitano in visita alla Reggia di Caserta per il rientro della Brigata Garibaldi dalla missione in Iraq

(in quanto compagni di lotta politica gli inizi degli anni ’50).

Infine, l’editore Frammenti sta preparando una biografia ben documentata e dedicata a Mario

Pignataro, che sarà curata da Pasquale Iorio e Giuseppe Venditto (con l’obiettivo di pubblicarla

entro il mese di settembre prossimo).