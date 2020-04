Inaugurata a Casagiove la sede della FILP CISAL

CASAGIOVE – Offrire a lavoratori e piccoli imprenditori assistenza in materia di diritto del lavoro, diritto bancario, procedure concorsuali e sovraindebitamento, diritto amministrativo e del consumatore. Con questo obiettivo è stata inaugurata a Casagiove la Filp Cisal, che avrà sede in via Nazionale Appia n. 149. I coordinatori della nuova struttura saranno l’avvocato Alessandro Russo, esperto di diritto amministrativo, e l’avvocato Ruggiero Stefanelli, esperto di procedure concorsuali e diritto bancario.

L’inaugurazione “virtuale”, avvenuta in videoconferenza a causa dell’emergenza Covid -19, ha visto la partecipazione del segretario regionale della Filp Cisal, dott. Marco Mansueto, dell’avvocato Giovanna Lettieri, del dott. Domenico Giuliano, coordinatore comunale della Filp Cisal di San Tammaro.

L’appuntamento è servito anche per fare il punto della situazione sullo stato dell’economia del territorio ed in particolare dei problemi a cui devono far fronte le piccole e medie imprese, indebolite dai grandi colossi commerciali. La Filp Cisal intende farsi portavoce dei piccoli esercenti.