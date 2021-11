Inaugurata al Galilei la Biblioteca Scolastica Innovativa

Colpo in canna, mira … Centro!

Altro punto messo a segno dal “G. Galilei” di Arienzo, un Istituto Comprensivo che si pone in maniera sempre più innovativa nel panorama delle scuole casertane.

Il comunicato:

Arienzo – Ieri pomeriggio si è inaugurata una “Biblioteca Scolastica Innovativa” al Plesso Galilei: uno spazio fisico e virtuale per la lettura, la condivisione, la riflessione. Realizzata con finanziamento del Piano Nazionale Scuola Digitale, progettata dai proff. M.T. Carfora e A. Bencivenga, allestita con il patrocinio del Comune di Arienzo, potrà ora essere fruita da studenti e docenti come aula multimediale, sala docenti, ma soprattutto come luogo virtuale di lettura digitale, attraverso gli oltre 2 milioni di testi, riviste, e-book e audio libri della piattaforma MLOL.

Il brindisi augurale, preceduto dal messaggio di benvenuto della Dirigente Scolastica Prof.ssa Rosa Prisco, è avvenuto alla presenza del Sindaco di Arienzo Giuseppe Guida e dell’assessore all’Istruzione Maria Grazia D’Agostino, dei Responsabili della Biblioteca proff. F. Russo ed E. Briguglio, dell’animatore digitale prof. C. Calzone e di numerosi docenti dell’istituto.

Ma le innovazioni del “Galilei” non finiscono qui, anzi, il taglio di quel nastro fa da volano ad altre iniziative.

Imminente è infatti la partenza del modulo PON “Leggo digitale”, basato sull’uso esclusivo di MLOL, la biblioteca digitale dell’istituto. Attraverso giochi di squadra e l’uso di eBook i ragazzi avranno un approccio completamente nuovo alla lettura. Divertendosi potranno riscoprire tutto il piacere della lettura.

La richiesta di credenziali per “Leggo digitale” potrà essere effettuata attraverso “Galiapp”, altro fiore all’occhiello del Galilei, l’innovativa app, messa a punto dalla Prof. Eleonora Briguglio, condivisa tramite link e scaricabile su i sistemi operativi Android e IOS di smartphone e tablet.

Galiapp oltre a consentire l’accesso, attraverso la sezione MLOL, alla Biblioteca Digitale, consente agli utenti l’accesso immediato al Registro Elettronico in uso, alla modulistica, a “HUB Scuola” dove è possibile fruire dei libri di testo in formato digitale di tutte le discipline, al Sito Istituzionale della scuola nonché al Drive condiviso e a Classroom.

Queste le ultime novità del I.C. “G. Galilei” di Arienzo, una scuola innovativa, in fermento e al servizio della cultura!