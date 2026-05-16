Yamaha. Musica e cultura per “Il domani che ci appartiene”

Sarà ancora una volta l’Accademia Musicale Yamaha, diretta da Mena Santacroce, a caratterizzare un altro appuntamento culturale della Galleria Artemi a San Nicola la Strada. Domani domenica 17 maggio alle 17,30 l’Accademia accompagnerà con due interventi musicali la presentazione del libro “Il domani che ci appartiene” di Ambra Serpieri e Ida Esposito, edito da Edizioni Vulcaniche.

A esibirsi saranno Adriano Laudadio alla chitarra e Alexandre Magnotta al pianoforte, giovani musicisti chiamati a creare un dialogo tra musica e parola all’interno di un evento dedicato alla riflessione culturale e sociale. All’incontro interverranno Ida Esposito, psicologa, psicoterapeuta familiare e autrice, Maria Natale, assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di San Nicola la Strada, Antonella D’Andrea, psicologa psicoterapeuta familiare e componente dello staff del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Campania, e Raffaele Della Peruta, vicesindaco del Comune di San Nicola la Strada. A moderare sarà Emilia Della Vecchia, direttrice della Galleria Artemi.

Si conferma così il percorso artistico già molto apprezzato dal pubblico venerdì scorso, quando gli allievi dell’Accademia Musicale Yamaha erano stati protagonisti di tre intensi momenti durante gli incontri con gli autori del “Maggio dei Libri”, sempre negli spazi della Galleria Artemi. Con i giovani pianisti Giuseppe Stringaro e Simone Coppola, il trio composto da Luisa R. Borriello al violino, Antonina Altarelli al violino e Pietro Soroka al pianoforte.

Info – L’Accademia musicale Yamaha ha sede a Caserta alla via Caduti sul Lavoro 110 – 0823/325824 e a San Nicola la Strada alla via Napoli 8 – 0823/422193.