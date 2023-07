Incendiata la Venere degli stracci a Napoli

Oggi alle prime luci dell’alba un incendio ha distrutto la Venere degli stracci, l’installazione di arte contemporanea dell’artista Michelangelo Pistoletto in piazza Municipio, a Napoli.

La Venere degli stracci era stata presentata 14 giorni fa, il 28 giugno scorso, e rappresentava secondo l’artista

la bellezza che rigenera gli stracci, che di colpo diventano opera d’arte e ritornano a vivere.

Lo scultore piemontese durante la presentazione dell’opera aveva ricordato il suo profondo rapporto con Napoli e il fatto che una rappresentazione della Venere – in formato ridotto – fosse già stata esposta in altre occasioni.

Stamattina sul posto sono giunti i vigili del fuoco e la polizia municipale che hanno avviato le indagini sulle cause del rogo.