Incendio in un condominio: evacuate venti persone

Un incendio divampato ieri in un’abitazione di Codogno si è rapidamente esteso ad altre unità dello stesso complesso residenziale, rendendo necessario lo sgombero di circa venti persone. L’intero condominio è stato dichiarato inagibile.

Le fiamme e la propagazione

Il rogo sarebbe partito da un camino di una delle abitazioni. In breve tempo il fuoco ha coinvolto altre tre case dello stesso stabile. Le fiamme hanno poi raggiunto anche il tetto condominiale, aggravando la situazione strutturale dell’edificio.

L’intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco hanno operato per diverse ore per contenere e spegnere l’incendio. Alle squadre locali si sono aggiunti rinforzi provenienti anche dall’Emilia-Romagna. Le operazioni si sono rivelate complesse per l’estensione del rogo e per la necessità di mettere in sicurezza l’intera area.

Evacuazione e assistenza agli sfollati

Per precauzione, tutti i residenti sono stati fatti evacuare. Nessuna persona risulta ferita. Il sindaco di Codogno ha disposto l’apertura di una palestra comunale per accogliere temporaneamente gli sfollati.

Accertamenti in corso

Sono in corso verifiche tecniche per stabilire con precisione le cause dell’incendio. Le autorità dovranno valutare i tempi e le modalità per un eventuale rientro dei residenti. Al momento, l’edificio resta completamente inagibile.

(Foto ANSA)