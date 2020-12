Caserta/attimi di paura stamattina in via Renella all’altezza dell’intersezione con il cavalcavia. Una Peugeout su via Renella correva, una Punto è scesa dal cavalcavia, invadendo l’altra corsia. Dopo l’impatto la prima è sbattuta su una Panda parcheggiata in doppia fila, danneggiandola.

Sul posto sono giunti i vigili urbani che hanno bloccato la strada.

Fortunatamente i conducenti sono usciti illesi , ma resta solo la tensione per via delle responsabilità dell’icidente.