INIZIA  LA XXVI   SETTIMANA BIBLICA NAZIONALE: LETTERA AI GALATI

Presso la Parrocchia N.S. di Lourdes di cui è parroco don Antonello Giannotti, domenica 2 luglio alle ore 19.00 solenne celebrazione eucaristica con i sacerdoti Francesco Bianchini e Giuseppe De Virgilio, prologo della XXVI Settimana Biblica Nazionale che prenderà il via lunedì 3 luglio e che si concluderà venerdì 9 luglio presso l’Hotel Plaza di Caserta, settimana a cura del Centro di Apostolato Biblico della Diocesi diretto da don Valentino Picazio, con il patrocinio dell’Associazione Biblica Italiana presieduta dal prof. Antonio Pitta e in collaborazione con l’Istituto Superiore di Scienze Religiose Interdiocesano “SS. Apostoli Pietro e Paolo” di cui è direttore don Guido Cumerlato. Oltre centotrenta iscritti provenienti dalle quindici diocesi della Campania, da Pavia, Lucca e Torino sono pronti per approfondire il tema della XXVI edizione La Lettera ai Galati e avrà come relatori i biblisti Francesco Bianchini docente di Esegesi del Nuovo Testamento presso la Pontificia Università Urbaniana di Roma e Giuseppe de Virgilio docente di Esegesi del Nuovo testamento presso la Pontificia Università della Santa Croce a Roma. Questa esperienza di conoscenza della Lettera ai Galati – evidenzia don Valentino – è da sempre una delle lettere paoline più rivelanti ed ha provocato un vivo interesse, evidenziatosi nei numerosi commenti scritti su di essa nel corso dei secoli, il valore della lettera sta nel fatto che essa risulta una testimonianza storica diretta sulla vita di Paolo e delle prime comunità cristiane, dopo la Lettera ai Romani – sottolinea don Valentino – quella dei Galati è certamente la lettera che meglio compendia il Vangelo di Paolo sul tema della libertà dei figli di Dio e della giustificazione per mezzo della fede.