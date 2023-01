Iniziativa di Casertadecide . Protocollata al comune la petizione per risolvere il problema della scarsa qualità dell’ acqua a Caserta

Caserta Decide protocolla 1200 firme per riavere l’acqua migliore d’Italia!

Stamattina, insieme ad attivisti e firmatari della petizione, sono state protocollate le firme raccolte da Caserta Decide per chiedere all’Amministrazione la risoluzione i problemi legati all’aumento della durezza dell’acqua cittadina.

“Con il protocollo delle firme, abbiamo formalmente depositato una Proposta Popolare di mozione per il miglioramento della qualità dell’acqua – dichiara Raffaele Giovine, Consigliere di Caserta Decide – Confidiamo nel Presidente del Consiglio Comunale, per una rapida discussione in Consiglio, in quanto è necessario che, rispetto ad un bene primario come l’acqua, l’Amministrazione si muova in totale trasparenza verso i cittadini”.