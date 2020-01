Instagram: tre ragazzi si cimentano in un atto vandalico acrobatico

Napoli. Da una segnalazione ricevuta da un cittadino si viene conoscenza di un filmato, pubblicato sulla piattaforma social Instagram, in cui un ragazzo, fiancheggiato da altri due, si cimenta in una sorta di esibizione acrobatica, camminando sopra un dissuasore, probabilmente in pietra lavica, staccato dal suolo, di quelli utilizzati per delimitare i marciapiedi e le aree pedonali.

Il video è stato, probabilmente girato in zona Vomero, così come si percepisce dal dialogo avvenuto all’interno del filmato.

Il Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli ed il conduttore radiofonico Gianni Simioli attaccano l’accaduto:” E’ da irresponsabili rendersi protagonisti di atti vandalici, che mettono anche a rischio la propria e l’altrui incolumità, per poter avere un momento di celebrità sui social. Abbiamo segnalato il filmato affinché si risalga agli autori dell’incivile gesto e vengano sanzionati”.