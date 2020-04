Intensa attività sul litorale domizio della Polizia Municipale di Sessa Aurunca

SESSA AURUNCA – Riceviamo e pubblichiamo integralmente: “Intensa attività sul litorale Domizio, nel tratto di competenza del comune di Sessa Aurunca. Un consistente drappello della polizia municipale, capitanata dal Dott. Pasqualino EMERITO, monitora dalle prime ore della mattina, con servizi automontati ed appiedati, le spiagge, le strade interne e le piazze di Baia DOMIZIA.

Nella mattinata di lunedì, 13 aprile 2020, sempre gli uomini della polizia Municipale hanno sanzionato un impresa del territorio intenta in lavorazioni stradali (commessa privata). C’è da rilevare che il bilancio delle attività di controllo è sostanzialmente positivo.

Non sono stati rilevati, in occasione delle feste di Pasqua, assembramenti di persone, nè veicoli in transito su tutto il territorio comunale. La polizia municipale di Sessa Aurunca invita tutti a rispettare i precetti delle Autorità governative e regionali, per evitare sanzioni”.