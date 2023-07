International Street Food, a Baia Domizia per la sua 66^ tappa il tour gastronomico di successo dedicato agli amanti del cibo di strada

Cellole. “Siamo giunti al settimo anno di una manifestazione che anima il cuore di paesi e città di tutta Italia e conta ormai su un pubblico affezionato. Anche in questa edizione ci rimettiamo in gioco con nuove proposte per i visitatori.

Con i nostri eventi intendiamo infatti valorizzare tipicità e tradizioni che sono la grande ricchezza dei nostri territori. L’entusiasmo con cui siamo stati sempre accolti ci spinge a continuare con rinnovata energia.

Siamo per questo sicuri che la nuova edizione 2023 sarà un nuovo successo”, ha dichiarato Alfredo Orofino, organizzatore dell’International Street Food, soprannominato il “Re dello Street Food”.

Sin dal suo avvio, all’inizio di marzo, grande è stato il successo regalato dal pubblico con la propria partecipazione alle prime 65 tappe della più importante manifestazione di Street Food in Italia. Oltre 4 milioni i visitatori che l’evento itinerante è riuscito a richiamare nel segno dell’eccellenza, dell’originalità, della qualità e della tradizione guardando alle tappe già coperte e alle quali ne seguiranno altre nei prossimi mesi.

La 66° tappa sulle 100 previste, e distribuite lungo tutto lo stivale sino a novembre 2023, si svolgerà a Baia Domizia nel parcheggio di Via Fontana Vecchia. L’evento inizierà giovedì 20 luglio e terminerà domenica 23 luglio.

Dalle 18:00 alle 24:00 il giovedì e dalle 12:00 alle 24:00 il venerdì, sabato e domenica.

Durante l’evento, un appuntamento unico dedicato agli amanti di un ottimo street food, sarà possibile gustare: le bombette pugliesi, il panino con il polpo, la griglieria irlandese, gli hamburger di Angus, i fritti di Don Fritto, la cucina messicana, gli arrosticini.

Non mancheranno i dolci tipici della tradizione italiana ed internazionale e la birra artigianale di microbirrifici d’Italia e dal mondo.

I visitatori avranno così modo di assaporare specialità italiane e straniere grazie ai numerosi stand presenti, dove i piatti originali, proposti dalle cucine internazionali, saranno affiancati dalle prelibatezze gastronomiche regionali provenienti da diverse parti d’Italia.