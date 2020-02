Interventi al Santuario Madonna di Briano, 193 mila euro sull’asse Zannini-Della Corte-Conte*

La Regione Campania ha dato l’ok definitivo per una serie di importanti interventi sul Santuario della Madonna di Briano, importante luogo di preghiera e di pellegrinaggio. Ad annunciarlo è il consigliere regionale Giovanni Zannini: “Siamo attenti alle esigenze del territorio. La Regione dimostra con i fatti la vicinanza nei confronti dei cittadini. A Villa di Briano possiamo contare su una squadra di amministratori che sanno bene come rapportarsi con l’ente regionale”. Soddisfatto anche il sindaco Della Corte: “Sono certo che la comunità di Villa di Briano apprezzi gli sforzi del governo regionale. Abbiamo ancora molto da fare insieme con l’onorevole Zannini.” Soddisfatto anche il presidente del consiglio comunale Paolo Conte: “Abbiamo trovato in Zannini e De Luca due interlocutori impeccabili per competenza e disponibilità, avanti nell’interesse dei cittadini”.