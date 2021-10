Intervento e uscita dall’ospedale per il presidente della guardie giurate

Il presidente Giuseppe Alviti appena uscito dalla ospedale Cardarelli di Napoli festeggiato con una maglia commemorativa dell’ Associazione guardie particolari giurate a cura del segretario Regionale Lazio Michele Giannatasio.

Ieri pomeriggio ha destato non poco preoccupazione tra gli addetti ai lavori della vigilanza privata e non tra cui tanti amici e esponenti della società civile e della politica alla notizia di un ricovero in ospedale del noto sindacalista napoletano Giuseppe Alviti, leader indiscusso dell’ Associazione nazionale guardie particolari giurate, per fortuna nulla di grave solo un meritato riposo di un paio di giorni.

Queste le dichiarazioni del vicepresidente delle guradie particolari giurate Michele Giannattasio, “Tra breve lo vedremo combattere da guerriero e gladiatore vero come è lui che tra l’altro lo ha sempre dimostrato” ha concluso Michele Giannatasio il suo intervento sul breve ricovero del presidente delle guardie giurate