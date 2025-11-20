Interviene l’Iacp: ritorna l’acqua per le 50 famiglie del rione

Caserta. Dopo il problema, verificatosi nel pomeriggio del 18 Novembre, dove un problema alla cisterna dell’acqua aveva costretto 50 famiglie del Rione Parco dei Fiori, in Via Falcone, a restare, per quasi 24 ore, senza la possibilità di fruizione dell’acqua, ieri, 19 Novembre, intorno alle 16, i dirigenti della Iacp si sono recati sul posto, alla presenza di tecnici, che hanno cominciato a lavorare alla cisterna per ovviare al problema, risolvendo la questione in poche ore.

L’emergenza è rientrata e le famiglie hanno potuto riprendere le loro attività quotidiane, con l’utilizzo dell’acqua, bene primario e diritto per tutti.

Tutto è bene quel che finisce bene, anche grazie alla tempestività dei dirigenti, che hanno ovviato al problema dell’ appalto scaduto con la ditta che, per tale motivo, non poteva intervenire sul guasto.