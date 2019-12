Investì e uccise sul Viale Carlo III 28enne senegalese. Condannato a 16 anni di reclusione

SAN NICOLA LA STRADA – Giovanni Buonanno, 22 anni, originario di Marcianise, che il 17 febbraio 2019, presso la Rotonda di San Nicola la Strada, investì volontariamente ed uccise il 28enne cittadino senegalese Modou DIOP, è stato condannato, in primo grado, a 16 anni di reclusione. Il Pubblico Ministero aveva chiesto una condanna a 30 anni data l’intenzionalità con la quale il giovane marcianisano aveva investito ed ucciso l’extracomunitario, ma il G.U.P. ha in parte accolto la tesi dei legali della difesa, considerando le attenuanti generiche equivalenti rispetto all’aggravante dei futili motivi.



Giovanni Buonanno venne arrestato dagli uomini della Squadra Mobile di Caserta circa due mesi dopo il delitto, nel mese di aprile scorso. Soltanto dopo una articolata indagine, i poliziotti riuscirono a ricostruire, anche grazie alle telecamere di videosorveglianza in strada, quanto accaduto il 17 febbraio 2019. Modou Diop si trovava al semaforo in viale Carlo III^ a San Nicola la Strada quando l’auto di Buonanno lo travolse: le indagini hanno stabilito che il 22enne premette sull’acceleratore per vendicarsi di uno sgarbo subito, una lite per futili motivi avuta con la vittima, che in quella occasione avrebbe colpito l’automobile di Buonanno con un pugno.