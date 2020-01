Isiss ” N. Stefanelli” allo stadio: tutti alla partita Napoli- Juventus del 26 gennaio

Mondragone. L’Isiss ” N. Stefanelli“, del quale e’ Dirigente Scolastico la Prof.ssa Giulia Di Lorenzo, ha aderito al Progetto “Scuole allo Stadio” promosso dall’USR Campania – Coordinamento Regionale Educazione Fisica e Sportiva, insieme alla Società Sportiva Calcio Napoli, con nota n. 21237 del 07.10.2019, rivolto alle classi 4^ e 5^ della Scuola primaria, alla Scuola secondaria di I grado e al biennio della Scuola secondaria di II grado.

Coordinatore dell’iniziativa e’ il Prof. Rocco Nugnes.

Gli studenti dello Stefanelli potranno assistere alla partita di calcio NAPOLI-JUVENTUS che si disputera’ allo Stadio San Paolo di Napoli il 26 gennaio 2020 alle ore 20,45 – in un settore riservato distinti inferiori, realizzando uno striscione, in materiale ignifugo, che sarà esposto in occasione della gara.

“Questo percorso – ha dichiarato il Dirigente Scolastico Giulia Di Lorenzo– intende promuovere negli alunni la consapevolezza che la pratica sportiva contribuisce allo sviluppo di una cittadinanza attiva e democratica divenendo uno strumento ed un mezzo per promuovere l’educazione alla legalità e l’importanza delle regole. Il progetto intende riconoscere, inoltre, al calcio la sua valenza sociale e la capacità di accomunare i giovani tifosi in un unico obiettivo comune: vincere nel rispetto dell’altro, nel rispetto della diversità e delle differenti etnie”.

Intanto, nei giorni scorsi, il Dirigente Scolastico Di Lorenzo ha confermato ed aggiornato il CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO dell‘Isiss ” N. Stefanelli “composto, per l’anno scolastico 2019/2020, come qui di seguito specificato :

Dirigente Scolastico Prof.ssa Giulia Di Lorenzo

Coordinatore del Centro e responsabile del relativo progetto Ins.te Rocco Nugnes

Referente di Educazione Fisica Ins.te Maria Miraglia

Referente di Educazione Fisica Ins.te Maria Malaspina

Docenti di Scienze Motorie e Sportive Tutti

Rappresentante Genitori Romano Luisa

Rappresentante Alunni Di Meo Valerio

Il Centro è “da intendersi come struttura organizzata all’interno dell’Istituto, finalizzata all’organizzazione dell’attività

sportiva scolastica”.

Compito del C.S.S. è quello di programmare ed organizzare iniziative ed attività coerenti con le finalità e gli obiettivi dei

progetti nazionali, in funzione della propria realtà e delle proprie risorse.

“L’istituzione del Centro Sportivo Scolastico– ha concluso Giulia Di Lorenzo-, consentendo la partecipazione degli alunni dell’Istituto, si propone di promuovere le valenze formative dell’educazione fisica, motoria e sportiva nella Scuola e di preparare gli studenti alla partecipazione ai Campionati studenteschi e ad altre gare scolastiche sul territorio”.