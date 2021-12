Ismea Aversa, tutto facile nel derby con Marigliano. Primi punti in A per Barretta

Come da pronostico la Ismea Aversa vince in scioltezza il derby con la Con.Crea Marigliano e conquista posizioni in classifica. Una partita dominata in lungo e in largo per i ragazzi di coach Tomasello che praticamente non vanno mai sotto per tutta la gara e conquistano i 3 punti in palio in vista della trasferta di domenica a Galatina. Da segnalare i primi punti in Serie A per lo schiacciatore Barretta.

PRIMO SET. Aversa è sempre avanti ma la Con.Crea Marigliano cerca di restare attaccata per tutto il parziale. Quando Bonina a muro riesce a fermare l’attacco napoletano ecco che si arriva al 22-17. Poi Sacripanti regala 3 set point (col punto confermato anche dal videocheck). Gli ospiti non mollano e ne annullano due ma non il terzo: è sempre Sacripanti, sfruttando le mani del muro, a stampare il punto decisivo. E’ 25-23.

SECONDO SET. Ace di Corrieri per iniziare al meglio, la Ismea prende subito il largo (5-2) e coach Costantino ferma il gioco per 30 secondi. Ma Aversa vuole chiuderla il prima possibile e infatti l’allenatore della Tya richiama i suoi quando il tabellone dice 11-7. Il PalaJacazzi esulta di gioia poi quando un figlio della città normanna, Barretta, a muro si regala il primo punto in Serie A: suo il 18-12. Corrieri regala 9 set point in diagonale (24-15). Ed è sempre lui a regalare anche il set (25-16). Si cambia campo ed è 2-0.

TERZO SET. Partenza sprint dei normanni (5-1). Il set fila liscio senza intoppi, sull’8-2 coach Costantino chiede time-out. Sul monster block di Starace chiama anche il secondo ma il parziale (e la gara) è ormai andato (15-7). Il vantaggio aumenta inesorabilmente e Aversa conquista una infinità di match point. Finisce 3-0, la Ismea conquista il parziale 25-17 con Starace.