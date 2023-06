ISTITUITO DAI LIONS DI S.MARIA CAPUA VETERE IL “PREMIO ECCELLENZE DEL FARE”

In occasione della cerimonia sobria e fortemente partecipata dai soci, svoltasi il 9 giugno u.s. in un’accogliente struttura della vicina città di S.Prisco, la Presidente del club sammaritano Rachele Cantelli, dopo la presentazione degli eletti nel nuovo Consiglio Direttivo, ha introdotto la cerimonia del “Premio Eccellenze del Fare” istituito per segnalare soci e non soci che si sono particolarmente distinti nelle loro attività.

L’evento, che non mancherà di essere riproposto negli anni a venire, ha visto premiati Isabella Capitelli, Angela Migliozzi e Francesco Greco a ciascuno dei quali è stata consegnata una targa d’argento in riconoscimento dei notevoli risultati raggiunti nei rispettivi settori lavorativi, dalla imprenditoria alla cultura.

A leggere la motivazione il cerimoniere Vincenzo Quarracino e, su invito della presidente, si sono alternati nella premiazione i soci, Gaetano Cenname, ( Past president e Direttore di Club), Mario Romano (Past presidente di Circoscrizione nonché Responsabile stampa e redattore della rivista del Distretto 108YA) e Luigi Avenia ( Past president nonché Responsabile eventi e services), tutti componenti del nuovo Consiglio Direttivo che affiancherà la Dott.ssa Cantelli, confermata presidente per l’anno 2023/2024, insieme ai neo eletti Antonio Gargiulo (Vicepresidente), Vincenzo Quarracino (Immediato Past president e Cerimoniere), Domenico Monaco (Segretario), Annamaria Sorice (Tesoriere), Camilla Sgambato (Presidente di Club addetta ai Soci), Rosalba Basso ( Leo Advisor),Giuseppe Avenia (Responsabile tecnologie inf. ) e Enzo Domenico Spina (Consigliere).

Nel ringraziare i presenti, la Presidente ha brevemente ricordato le iniziative realizzate nell’anno sociale appena trascorso, sottolineando la costante sinergia del Club con le istituzioni sammaritane e di tutto il territorio della provincia. Ha comunicato che la comunità di S. Maria C.V. ha donato ben 635 paia di occhiali usati, già inviati al Centro Italiano Lions Raccolta Occhiali Usati, per il riuso, una volta rigenerati, a favore dei più bisognosi.

Durante la cerimonia è giunto un caloroso messaggio di saluti dal Sindaco di San Prisco, Domenico D’Angelo, rammaricato di non essere intervenuto, a causa di precedenti impegni, al prestigioso evento svoltosi nella sua città.