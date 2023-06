Italia Nostra contro l’abbattimento dei Palazzi Storici

Grave situazione di pericolo del centro storico cittadino e del paesaggio inserito nel sito del Patrimonio Mondiale UNESCO (Reggia di Caserta con il parco, l’acquedotto del Vanvitelli e il complesso di S. Leucio)

A tale riguardo, più volte la sezione casertana di Italia Nostra onlus, ha segnalato, sia a mezzo stampa che con documenti inviati agli Enti preposti, e con iniziative di sensibilizzazione (raccolta firme, esposti, eventi pubblici, ecc.), la necessità di salvaguardare i vari centri storici del territorio comunale di Caserta, in relazione anche alle leggi emanate nel tempo e ai dispositivi di tutela del patrimonio storico-artistico del complesso vanvitelliano inserito nel 1997 nella World Heritage List dell’UNESCO.

Per quanto riguarda la legislazione urbanistica relativa ai tessuti storici delle città, già la Legge del 25 aprile 1938 sanciva l’obbligatorietà di richiedere l’autorizzazione preventiva da parte di chi volesse svolgere attività edificatoria per lavori da eseguire su edifici esistenti all’interno dei centri abitati.

Dopo la Legge urbanistica n.1150 del 1942 ed altri provvedimenti legislativi, la Legge n.457 del 1978, dal titolo “Norme generali per il recupero del patrimonio edilizio esistente”, ha previsto la redazione di Piani di Recupero di iniziativa privata e pubblica. Da essa è scaturito il primo Piano di Recupero della città di Caserta, varato nel 1984. Mentre dalla Legge n.493 del 1993 (e successive modifiche) sono scaturiti, tra l’altro, i famosi PRUSST, i Programmi di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile.

L’obiettivo delle leggi riguardanti i centri storici e la pianificazione delle zone circostanti è stato comunque di delimitare e normare gli interventi in aree di interesse storico-artistico, definite Zone A, per preservare l’identità dei luoghi nell’evolversi del tempo, il cosiddetto genius loci.

La configurazione urbana e paesaggistica del territorio casertano era già perfettamente leggibile in una incisione settecentesca, eseguita da G.B. Pacichelli nel 1703 (nel volume Il regno di Napoli in prospettiva), che mostrava la città medioevale (Casa Irta), munita di mura, chiese e castello, posta in cima dei colli Tifatini. Il restante territorio era caratterizzato da una serie di piccoli borghi disseminati lungo le falde collinari (i più antichi) e all’interno della fertile pianura campana, quelli di più recente realizzazione. Erano già distinguibili in piano i nuclei di Centurano, con il nuovo Palazzo vescovile, il villaggio Torre con il palazzo feudale degli Acquaviva e il casino di caccia del Belvedere.

Una modesta viabilità rurale collegava la disposizione policentrica dei vari nuclei medioevali con la città e con le altre aree dell’intera regione. Non si sovrapponeva ancora all’antico tracciato il nuovo disegno settecentesco, che riconfigurerà l’intera area secondo l’asse della composizione vanvitelliana della reggia prolungandosi a nord nel Condotto Carolino fino ai monti del Taburno e a sud nella strada con canale navigabile che avrebbe collegato Caserta, nuova capitale del regno, con il golfo di Napoli.

Per tale straordinario intervento di creazione di un nuovo paesaggio che si fonde con quello settecentesco e con quello precedente della centuriazione romana, rafforzata dalle attività di bonifica ottocentesca dei Regi Lagni, nessuno studio approfondito è stato portato avanti per analizzare lo stato attuale del territorio e per programmare politiche di conservazione in grado di attuare misure di tutela dei segni, ancora evidenti, diffusi sull’intero territorio casertano.

Unica attività in tal senso quella formulata dall’Unesco che, prima di inserire il complesso casertano nella Lista del Patrimonio Mondiale, ha richiesto al Ministero per i Beni e le Attività Culturali (attuale MIC) che:

-tutto il Complesso Settecentesco fosse vincolato ai sensi della legislazione vigente;

-intorno al complesso fosse istituita una fascia di rispetto e inedificabilità compatibile,

-fosse elaborato un programma di salvaguardia dei monumenti vanvitelliani escludendo gli usi militari,

-fosse redatto un piano paesaggistico delle aree vincolate circostanti il Complesso Settecentesco e un piano di gestione del sito da far rispettare e attuare da parte di tutti gli enti preposti al governo del territorio circostante.

Nonostante a Caserta questi dispositivi di tutela siano stati attuati in parte e approvati, essi non riescono a garantire la salvaguardia complessiva del sito cosi come indicato dall’UNESCO e così come prescritto in tutte le località sedi di monumenti appartenenti al patrimonio dell’intera umanità. Ne sono testimonianza le demolizioni e le alterazioni del tessuto urbano cittadino:

– le trasformazioni edilizie che si realizzano anche nelle aree vincolate paesaggisticamente come le frazioni pedemontane e Casertavecchia,

– gli sventramenti e le alterazioni del tessuto urbano adiacente al parco della Reggia

– le alterazioni del tessuto urbano dell’area di S. Leucio con la realizzazione di nuove edificazioni e della nuova asse “bretella” viaria, a suo tempo osteggiata principalmente per timore che potesse rappresentare l’avvio di una deleteria urbanizzazione dell’area,

– la ventilata realizzazione di alloggi all’interno del complesso dell’ex Convento di S. Francesco di Paola, in area immediatamente adiacente alla Reggia e al Parco;

– la proposta di costruzione di residenze per studenti nella ex-caserma Balducci che insite nell’area dei Mulini di San Benedetto, costruiti da Carlo Vanvitelli per sfruttare l’ultimo tratto del condotto Carolino che poi si sarebbe immesso nel più antico condotto del Carmignano,

– le alterazioni del centro storico casertano con realizzazione di volumetrie del tutto estranee al precedente assetto di città evoluta nel rispetto del progetto di città reale elaborato da Luigi Vanvitelli,

– la mancata realizzazione di un piano di riqualificazione dell’area, elaborato con gestione attenta delle alberature e del verde e degli edifici che insistono sulla piazza, sulle arterie storiche, sul vialone Carlo III e sulle strade adiacenti al nucleo storico precedente alle realizzazioni borboniche.

Invece di programmare nel rispetto degli indirizzi predisposti secondo le direttive dell’UNESCO si è infatti assistito ad interventi che hanno stravolto il centro storico, con abbattimenti, trasformazioni edilizie, con la prospettiva di abbattere e edificare il nuovo con incremento di superficie e volumetria.

Di questo sono esempi il Palazzo Castropignano, sede del Comune, il Palazzo Monti, la locanda della Posta (nell’antica piazza Mercato attuale piazza Vanvitelli), il palazzo Montanaro in via Tanucci.

I motivi addotti sono stati vari ma sempre ripetitivi, quali il degrado degli immobili non soggetti a una manutenzione costante o alla necessità di costruire al posto di palazzetti ottocenteschi, più o meno degradati, edifici moderni che modificano le antiche tipologie a corte e producono un carico abitativo raddoppiato. Basti pensare all’asse settecentesco di via Tanucci, dove la tipologia edilizia è stata alterata occupando tutti i cortili e i giardini e variando quello che era il rapporto equilibrato tra facciata esterna, cortile e giardino. Analogamente si è operato per via Giannone e Piazza Vanvitelli, cuore del villaggio Torre adiacente al parco reale. Inoltre, l’aumento del carico abitativo ha generato conseguenze disastrose per il traffico veicolare e per la vivibilità del piccolo centro cittadino.

Altro intervento poco incline a ricercare un rapporto adeguato con l’intorno è l’edificio sorto in piazza Correra; la “nuova versione” di volumetrie, materiali e colori, dell’ex Palazzo Montagna, interrompe bruscamente il dialogo coi “fatti urbani” di Via Vico, asse importante per la storia cittadina, a pochi metri dalla Cappella gentilizia dei Della Ratta ( sec. XVIII).

Gli ultimi abbattimenti riguardano, sempre Via Vico, via Roma e Via Renella (già via Napoli) dove persistono palazzi novecenteschi e in stile liberty, che sono un esempio rilevante della storia urbana e dove, come in via Tescione, villette liberty sono state abbattute per far posto a nuovi edifici.

Si chiede pertanto alla Commissione Nazionale UNESCO, all’amministrazione Comunale di Caserta, alla Commissione Edilizia Integrata del Comune di Caserta ( che ha il compito di autorizzare gli interventi edilizi in aree vincolate) e alla Soprintendenza ABAP che si valutino con attenzione gli interventi sul patrimonio edilizio storico cittadino, riconoscendolo di pubblico interesse e di valore identitario, nel rispetto dei vincoli di tutela e dei piani e dei programmi richiesti dall’UNESCO, che ha il compito di sorvegliare sull’attuazione delle misure di tutela e di intervenire in caso di necessità anche con provvedimenti di censura e di annullamento e modifica delle dichiarazioni di interesse.