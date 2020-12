“Italia Viva Arzano” chiede chiarimenti a nome dei cittadini

Arzano– Sulla questione Imu “Italia viva Arzano” chiede chiarimenti a none dei cittadini.

Pubblichiamo il testo presente sul loro sito istituzionale.

“Di solito la colpa viene attribuita alla politica. Forse per occultare errori macroscopici di altri.

Questa volta l’errore è troppo grossolano per non essere visto, e la politica non c”entra, ci sono i funzionari dello Stato al Comune

Per poter applicare le aliquote IMU snno 2020 il Comuen di Arzano aveva l’ obbligo di pubblicare sul sito www.finanze.gov.it la delibera di approvazione delle aliquote IMU entro il 28 Ottobre 2020 come stabilisce la circolare MEF n. 1/DF del 18/03/2020

Quando è avvenuta la pubblicazione sul sito del ministero? In data 17 Novembre 2020, quindi ben oltre i termini

Cosa succede in caso di tardiva pubblicazione? Che si applicano le aliquote IMU Vigenti per l’anno precedente (2019) ovvero dell’1% anziché quella del 1,06

Pertanto, il Comune dovrebbe incassare un gettito IMU anno 2020 inferiore rispetto a quello stimato di circa 350.000 euro con il rischio di non poter garantire alcuni servizi pubblici cittadini

Italia Viva chiede alle Istituzioni comunali chiarimenti su questa vicenda che provocherà danni economici ed erariali all’Ente.