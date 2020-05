JABIL P. DE LUCA (PD): BLOCCHI LICENZIAMENTI E RIPRENDA TAVOLO CON MINISTERO

MARCIANISE – “Il licenziamento preannunciato di 190 lavoratori è assolutamente illegittimo” -spiega De Luca – “perchè non sono state rispettate le procedure in materia di licenziamenti collettivi ma soprattutto non vengono considerate le misure straordinarie varate dal Governo e dal Parlamento per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

E’ una situazione paradossale ed inaccettabile. Mi auguro che già nelle prossime ore i vertici dell’azienda possano tornare a confrontarsi in maniera costruttiva con il Ministero del Lavoro per una risoluzione positiva della vertenza che salvaguardi la continuità occupazionale di tutti i lavoratori a cui ho espresso solidarieta’ e vicinanza”.

Cosi’ in una nota Piero De Luca sulla vicenda dei lavoratori dell’azienda di Marcianise.