Komen Italia, giornate della prevenzione alla Reggia di Caserta

La Reggia di Caserta il 21 ottobre dalle 9.30 alle 16.30 e il 22 ottobre dalle 9.30 alle 15.00 ospiterà al suo esterno, in piazza Antonio Gramsci, la Carovana della Prevenzione, il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile di Komen Italia.

Rivolgendosi ad un pubblico sempre più ampio, con particolare attenzione a donne che vivono in condizioni di disagio sociale ed economico, dal 2017 ad oggi la Carovana ha svolto 800 “Giornate di Promozione della Salute Femminile” in 17 regioni italiane, offrendo prestazioni mediche gratuite a oltre 200.000 donne.

Le tre Unità mobili della Carovana metteranno a disposizione gratuitamente visite ginecologiche, mammografiche e, grazie all’ASL di Caserta e al suo programma “Screening in tour”, verranno effettuati Pap Test/HPV test, screening del melanoma, prelievi degli ormoni della tiroide e la distribuzione e raccolta dei kit del colon retto.

Nel Mese Internazionale per la Prevenzione dei tumori del seno, Komen Italia celebra anche l’ultimo appuntamento dell’anno con “Race for the Cure”.

La manifestazione per la lotta ai tumori del seno arriva in Campania con la tappa di Napoli, da cui parte una staffetta simbolica a Mercogliano, Caserta, Capua e Salerno per portare salute, sport e solidarietà.

A salutare i partecipanti allo start – la corsa e passeggiata “Race for the Cure” si svolgerà domenica 22 ottobre, ore 10:00, all’interno della Reggia, nello spettacolare contesto del Parco Reale – ci sarà il Direttore della Reggia di Caserta, Tiziana Maffei, e per la Città di Caserta il Sindaco Carlo Marino, il Direttore generale dell’ASL di Caserta, Amedeo Blasotti, il Direttore generale di Komen Italia, Violante Guidotti Bentivoglio, il Presidente del Comitato Regionale Campania Komen Italia, Riccardo Imperiali di Francavilla, e il Presidente del Lions Caserta Vanvitelli, Ciro Faraldo.

Già dalle ore 9.00 presso lo stand di Komen Italia davanti ai giardini della Flora, sarà possibile iscriversi e ottenere il kit composto da maglietta e zainetto (fino a esaurimento scorte). Si potrà quindi ritirare, esibendo la ricevuta della donazione, il biglietto gratuito Komen alla biglietteria del Museo per la visita alla Reggia.

Dall’unione dei temi dell’arte e della cura nasce la Campagna di sensibilizzazione di Komen Italia “La Prevenzione è il nostro Capolavoro”, in collaborazione con il Ministero della Cultura per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della tutela della salute e sull’adozione di corretti stili di vita. Inoltre grazie all’iniziativa, i sostenitori della Campagna con indosso il Ribbon Rosa, simbolo della lotta ai tumori del seno, potranno accedere gratuitamente per tutto il mese di ottobre anche ai Musei statali di tutte le regioni italiane.

Per promuovere il messaggio sull’importanza della Prevenzione, fra le numerose iniziative a sostegno della Salute Femminile anche una staffetta che ha visto e vedrà illuminarsi di rosa decine di luoghi di interesse artistico e culturale.

Come il Colosseo, che ha inaugurato la Campagna, tanti altri luoghi d’arte vestono simbolicamente il Ribbon rosa, tra cui Galleria Borghese, che sarà illuminata per tutto il mese di ottobre, Palazzo Montecitorio, sede della Camera dei deputati, il Centro Tecnico Federale di Coverciano, sede della Federazione Italiana Giuoco Calcio e, infine, grazie alla sensibilità del Direttore Generale Tiziana Maffei, la Reggia di Caserta il 31 ottobre, a conclusione del Mese dedicato alla Prevenzione.