L’ Ex Assessore Maddalena Corvino torna a parlare di dimensionamento scolastico

Caserta. “In riferimento all’articolo pubblicato su alcuni organi di stampa sul dimensionamento mi chiama in causa e sento di fare alcune precisazioni: sono convinta che compito del sindaco e di tutta l’amministrazione sia quello di agire nei confronti della Collettività come un buon padre di famiglia, negli interessi di tutti senza fare distinzioni. Il primo piano di dimensionamento

poneva tutti gli istituti nelle stesse condizioni di partenza recuperandone uno e sistemando quelli che di li a poco potevano essere sottodimensionati.

La modifica che il sindaco ha effettuato di suo pugno forse per accontentare qualche consigliere o qualche amico la trovo scorretta e sleale verso la città e verso gli insegnanti, in quanto ha incrementato alcuni Istituti mettendo in difficoltà altri decretando così che a Caserta esistono scuole di serie A e scuole di serie B. Come insegnante e come ex assessore di questa città sono addolorata e non posso che essere vicina e solidale a quelle scuole che da questo nuovo dimensionamento sono state penalizzate e corrono seri rischi di sottodimensionamento per il prossimo futuro.