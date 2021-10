LA BASTARDATA DEL COMUNE DI SAN NICOLA NEI CONFRONTI DELL’ACCADEMIA TOSCANINI

Caserta – Conferenza stampa da parte dell’accademia Arturo Toscanini, alla presenza di alcuni esponenti, dell’Accademia tra cui il fondatore Franco Damiano, l’avv.to Maria Riello, ed Anna M. Riello.

Dalla conferenza è emerso che Il Comune di San Nicola la Strada, ha instaurato un giudizio per, CERCARE DI ‘APPARARE’ il dissesto dopo alcuni cambi dell’amministrazione successivi all’amministrazione di Angelo Antonio Pascariello, poi succedutasi con l’amministrazione di Delli Paoli, per poi arrivare all’amministrazione che ha visto come primo cittadino il sindaco Vito Marotta.

Il direttore della nuova L’Accademia Toscanini ha dichiarato “La mia accademia è stato motivo di vanto ed orgoglio a seguito del grande impegno profuso da decine di persone , l’accademia è stata motivo di vanto per la città di San Nicola la Strada, l’accademia civica nella vecchia sede ubicata a San Nicola la Strada, che tra l’altro ha regolarmente depositato alla SIAE e grazie alla frequentazione dei corsi tenuti alla civica Accademia, che ha avuto tra le propria fila artisti del calibro di Katia Ricciarelli, (soprano), Maurizio Colonna Francesco Zingariello. l’Associazione ex Strauss ha subito una serie di attacchi mediatici, da parte di testate giornalistiche.

Dopo questa serie di attacchi mediatici il comune di San Nicola la Strada, c’è da precisare ha anche organizzato eventi itineranti senza chiedere alcun contributo.

Dopo qualche cambio di amministrazione ed il DISSESTO c’è stata l’instaurazione di un giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere contrassegnato con RG 6131/2019 che si è concluso poi con una sentenza di rigetto da parte del tribunale di S. Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla domanda e/o richiesta avanzata dal comune di San Nicola la strada, condannato l’ente comunale al pagamento delle spese di tutto il giudizio dinanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quantificate in oltre 8.000 euro, con rimborso nei confronti dell’avv.to che le ha anticipate.