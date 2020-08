La buona notizia. Arrivano fondi per la biblioteca di Maddaloni

La Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore del MiBACT ha appena pubblicato il Decreto di approvazione dell’elenco dei beneficiari della misura prevista dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 267 del 4 giugno 2020 di riparto del “fondo emergenze imprese e istituzioni culturali”, concernente “Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all’editoria libraria”.

Nel territorio provinciale casertano sono stati assegnati contributi a molte biblioteche. La città di Maddaloni rientra tra queste con una somma di € 5.000,95.

Questo si legge in una nota diramata dal MIBACT.