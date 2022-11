LA C.R.I. -CASERTA A SUPPORTO DELL’ OSPEDALE S.ANNA E S.SEBASTIANO

Caserta. La CRI comitato di Caserta di cui e’ Presidente Teresa Natale continua il proprio radicamento sul territorio . In data 28 ottobre 2022 la CRI Caserta ha stipulato una convenzione con Aorn S.Anna e S.Sebastiano di Caserta per la frequenza dei propri volontari , a scopo didattico e formativo, presso alcune UU.OO.CC. dell’ azienda .

La deliberazione della convenzione è stata siglata, dal Direttore Generale Dott. Gaetano Gubitosa per L’ Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano e da Teresa Natale per la CRI Caserta.

La stipula dell’ accordo è finalizzata a sancire la formale collaborazione tra L’ Azienda S. Anna e S. Sebastiano di Caserta e la CRI Caserta nel settore dell’ assistenza sanitaria alle popolazioni Nazionali ed Internazionali .

L’ Aorn si impegna a consentire ai volontari CRI di Caserta di svolgere turni di servizio a scopo didattico , formativo e di contributo volontaristico . La Convenzione prevede ,inoltre, ogni forma di collaborazione tra il personale dell’ Aorn e le componenti CRI.

La Croce Rossa Italiana – comitato di Caserta- dal canto suo , si impegna ad eseguire per le infermiere volontarie diplomate , un contributo volontaristico consentendo alle stesse di svolgere la propria opera presso le seguenti unità’ operative: Accettazione Sanitaria e Pronto Soccorso – Chirurgia Generale – Ginecologia ed Ostetricia – Medicina d’Urgenza- Medicina Generale- Ortopedia e Traumatologia – Pediatria – riabilitazione – Geriatria – Oncologia- Ambulatori Chirurgici – Sale Operatorie- Cardiologia-UTIC – Neurochirurgia- Ematologia- Nefrologia- Rianimazione – Otorinolaringoiatria- Pneumologia . Per i volontari , invece , si prevedono i seguenti servizi : Supporto Psicologico- Sanitario in Pronto Soccorso ; accompagnamento pazienti agli esami radiologici e alle relative consulenze .

“ Siamo molto soddisfatti di questo traguardo – ha dichiarato la Presidente CRI Teresa Natale – che ci consente di riprendere la collaborazione con l’ Ospedale S.Anna e S.Sebastiano di Caserta dopo la pausa forzata provocata dalla Pandemia”