La Camera di Commercio di Caserta premia l’Ipssart Teano Cellole per il concorso Storia di una Alternanza

Teano-All’ Ipssart Teano Cellole il secondo ed il primo premio “Storia di una alternanza”.

Si è conclusa, con la valutazione finale e la scelta dei vincitori, l’iniziativa promossa da Unioncamere e dalla Camera di Commercio di Caserta “ Premio Storie di Alternanza – I

Sessione 2020 ”, con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti d’alternanza scuola-lavoro attraverso video ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti scolastici italiani di secondo grado.

La cerimonia di premiazione è in programma per oggi alle ore 10:00 e si terrà in modalità a “distanza” in videoconferenza sulla piattaforma Google Meet.

Tra gli istituti finalisti della selezione a livello locale, la Camera di Commercio di Caserta ha proclamato i vincitori, appartenenti alla categoria degli Istituti Tecnici e professionali, Ipssart

Teano Cellole, dirigente scolastico prof.ssa Annamaria Orso, che si è aggiudicato il secondo premio assegno di 2.500 euro per acquisto strumenti elettronici per la scuola, con il

progetto di Alternanza “Masterclass stellato” presso lastruttura ricettiva Hotel San Bonifacio di Fiuggi, ove i ragazzi hanno svolto sia attività di didattica ccon docenti qualificati che

attività di servizio di sala, cucina ed accoglienza. Il nostro istituto si è aggiudicato, tra le emozioni dei partecipanti alunni e tutor ed i

complimenti del Presidente della Camera di Commercio Dott. Tommaso De Simone alla innovazione e progettualità nazionali a cui la Dirigente Orso sta elevando l’Istituto Alberghiero, anche il primo premio con il progetto “Senatori Stellati Sostenibili” di euro 3.000.

Questo progetto ha visto i ragazzi impegnati in un percorso di formazione con il Senato della Repubblica attraverso una proposta di legge di creazione di una “Start up di produzione di stoviglie in canapa sativa” , materiale biodegradabile ed ecosostenibile. Il progetto ha

riconosciuto ai ragazzi n. 45 ore di Pcto avviando una convenzione tra la scuola ed il Senato.

I progetti sono stati presentati dai tutor prof.ssa Rosetta Gaudino e prof.ssa Giuseppina Loffredo e lo studente Francesco Rachiglio, IV Eni AC, che a nome dei compagni “ha ringraziato il Presidente De Simone della Camera di Commercio di Caserta per l’attenzione

rivolta alla nostra scuola ipssart Teano Cellole e per l’iniziativa di raccontare l’alternanza”.