LA CAMPANIA CAMBIERÀ NUOVAMENTE COLORE, IL VIA DA DOMENICA

La regione Campania cambierà di nuovo colore, stavolta per rivedere aperte molte attività di cui ristoranti, pizzerie e bar. Venerdì il Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Salute riunirà la cabina di regia per valutare la diminuzione delle restrizioni. Qualora il Cts venerdì dovrebbe decidere per il cambio di colore già da domenica bar ,ristoranti e pizzerie potrebbero riaprire sempre con obbligo di chiusura alle 18.00. Il via anche agli spostamenti tra comuni tranne nei giorni 25 e 26 dicembre e primo gennaio.