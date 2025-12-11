Cultura

La Campania presenta i nuovi iscritti IPIC e il catalogo del patrimonio CULTURALE immateriale

Il 15 dicembre al Teatro Trianon Viviani di Napoli si terrà la presentazione dei nuovi elementi iscritti dell’Inventario del Patrimonio Immateriale della Campania: dal Carnevale pomiglianese ai Collatori di San Giovanni a Teverola, dalla Ceramica vietrese alla Festa dell’Assunta di Santa Maria Capua Vetere La terza edizione del catalogo IPIC, che raccoglie 170 elementi rappresentativi delle tradizioni e dei saperi della regione, sarà scaricabile gratuitamente in versione digitale

Di Lucia Grimaldi

Il patrimonio culturale immateriale della Campania si arricchisce di 46 nuovi elementi, confermando la vitalità, la profondità culturale e la capacità delle comunità locali di custodire e rinnovare le proprie tradizioni.

Lunedì 15 dicembre, alle ore 9.30, il Teatro Trianon Viviani di Napoli ospiterà la presentazione ufficiale dei nuovi iscritti all’Inventario del Patrimonio Immateriale della Campania (IPIC) e della terza edizione del catalogo aggiornato (Fondi Coesione Italia 21/27 nell’ambito della DGR n. 616/2024). L’IPIC, istituito dalla Regione Campania, nasce per censire, tutelare e valorizzare il patrimonio culturale immateriale regionale, in coerenza con la Convenzione UNESCO del 17 ottobre 2003, ratificata dall’Italia con legge n. 167/2007.

Con “patrimonio culturale immateriale” si intendono celebrazioni, espressioni, saperi, ritualità e momenti festivi collettivi, comprese le manifestazioni religiose e i contesti culturali ad essi associati, la cultura agro-alimentare. Elementi che le comunità riconoscono come parte fondante della propria identità e che vengono trasmessi di generazione in generazione, rinnovandosi nel rapporto con l’ambiente, la natura e la storia.

Durante l’incontro sarà presentata anche la nuova edizione del catalogo IPIC, un volume di 444 pagine, redatto in italiano e inglese, che raccoglie e descrive i 170 elementi attualmente iscritti all’Inventario. Un’opera che si conferma strumento indispensabile per studiosi, operatori culturali, amministratori e cittadini interessati a conoscere e approfondire la ricchezza del patrimonio culturale immateriale campano. Dal 15 dicembre, la versione digitale del catalogo sarà scaricabile gratuitamente sul sito www.scabec.it.

La giornata si aprirà alle ore 9.30 con i saluti istituzionali, seguiti dagli interventi introduttivi di Rosanna Romano, Direttore Generale per le politiche culturali e il turismo, Vincenzo Santoro (ANCI), Leandro Ventura, Direttore dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale MiC, Francesco Morra, Presidente ANCI Campania, e Luigi Barbati, Presidente UNPLI Campania.

A seguire, dalle ore 10.45, inizieranno le presentazioni dei nuovi iscritti nelle diverse sezioni dell’Inventario: Espressioni, a cura di Enrica Amaturo dell’Università “Federico II”; Agro-alimentare, a cura di Marino Niola dell’Università “Suor Orsola Benincasa”; Saperi, a cura di Nadia Murolo, Dirigente Settore Promozione e valorizzazione dei beni culturali della Regione Campania; Celebrazioni, a cura di Maria D’Ambrosio dell’Università “Suor Orsola Benincasa”. Ogni sezione sarà introdotta da un video realizzato da Scabec, società campana per i beni culturali. La testimonianza artistica sarà affidata a Benedetto Casillo, legato alla Festa di Piedigrotta.

La mattinata si concluderà alle ore 12.45 con un dibattito e le conclusioni del Comitato Regionale IPIC, che farà il punto sul percorso di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale campano, sottolineandone il ruolo strategico per l’identità, la coesione e lo sviluppo culturale del territorio.

La presentazione rappresenta un momento di confronto e di crescita condivisa, ma soprattutto un invito a riconoscere il valore di un patrimonio vivo, che continua a trasformarsi, a generare comunità e a raccontare la Campania attraverso le sue tradizioni, i suoi riti e i suoi saperi.