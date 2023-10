Domani sera la Casertana sarà di scena a Messina per il recupero della seconda giornata di campionato. Per i falchetti ci sarà l’opportunità di migliorare ancora di più la propria classifica. Il più atteso sarà sicuramente Curcio autore di un inizio di stagione clamoroso. Il Messina dal canto suo dovrà cercare di muovere anche lei una classifica non disastrosa ma neanche che ti lascia stare tranquilla. Mancheranno alla sfida Turchetta e Taurino