La Casertana Calcio dona maglietta autografata al piccolo Antonio D’Ancicco della Scuola E.De Filippo

Di Ilenia Liguori

Nella Chiesa di San Michele Arcangelo a Casagiove , il piccolo Antonio D’Ancicco alunno della scuola Eduardo De filippo , ha ricevuto la sorpresa che tutti i bambini vorrebbero ricevere : la squadra della casertana – al gran completo – gli ha fatto dono di una maglietta autografata e personalizzata .

Il tutto è avvenuto in presenza dei frati francescani , arrivati poco prima nel paese in missione e in presenza del vescovo di Capua Salvatore Visco .

Il piccolo Antonio non è solo un gran tifoso , è anche un bambino molto coraggioso che , da poco , ha sconfitto una battaglia molto dura .

Motivo per cui l celebrazione eucaristica è stata in compagni del vescovo e dei francescani ulteriore motivo di gioia .